ผู้ต้องหาคดีลอบยิงอดีตนายกฯ อาเบะ ของญี่ปุ่น ยื่นอุทธรณ์ หลังศาลฯ สั่งจำคุกตลอดชีวิต

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า นายเท็ตสึยะ ยามากามิ วัย 45 ปี ผู้ต้องหาคดีลอบยิงอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี 2565 ได้ยื่นอุทธรณ์ในวันนี้ (4 ก.พ.) หลังศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
ทั้งนี้ ศาลจังหวัดนารา พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต นายยามากามิ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ในข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่น ๆ จากการใช้ปืนประดิษฐ์เองลอบยิงอดีตนายกรัฐมนตรี อาเบะ เสียชีวิต ขณะกำลังกล่าวปราศรัยช่วยหาเสียงบนถนนในจังหวัดนารา คำตัดสินของศาลได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งของทนายความจำเลย ที่ร้องขอให้พิจารณาปัจจัยด้านการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเพื่อประกอบการกำหนดบทลงโทษ
