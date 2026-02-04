xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 26 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 76,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 04/02/2569 เวลา 14:54 น. (ครั้งที่ 26) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 76,100.00 บาท รับซื้อ 75,900.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 76,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 74,374.96 บาท