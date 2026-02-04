อุตุฯ เผยทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นก่อนอากาศเย็นพัดมาอีกระลอก 8 - 10 ก.พ.

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า 8 - 10 ก.พ. 69 ฝนนำ แล้วหนาวตาม ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นก่อนอากาศเย็นพัดมาอีกระลอก ภาคเหนือและภาคอีสานยังอยู่ในเกณ์หนาว
8 - 10 ก.พ. 69 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง
ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากฝนหรือฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลมที่พัดแรงขึ้น