ราคาทองคำครั้งที่ 19 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 76,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.11 น. ครั้งที่ 19 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 75,800.00  บาท รับซื้อบาทละ 75,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 76,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,086.92 บาท