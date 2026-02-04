รวบหนุ่มไทยซุกตะกวด-โอพอสซัมคาสนามบินสุวรรณภูมิ หิ้วจากฟิลิปปินส์เข้าไทย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สกัดจับผู้โดยสารลักลอบนำเข้าสัตว์ป่ามีชีวิตจากต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.40 น. นายคมกฤษ พิณสาย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนบริการผู้โดยสาร ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และด่านกักกันสัตว์ ได้เข้าตรวจสอบและจับกุมนายรัฐพงค์ อายุ 35 ปี สัญชาติไทย บริเวณทางออกศุลกากร B อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ภายหลังเดินทางมาจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยเที่ยวบิน TG625
จากการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าในการเอกซเรย์และตรวจค้นสัมภาระอย่างละเอียด พบสัตว์ป่ามีชีวิตประกอบด้วยตะกวด 1 ตัว และโอพอสซัม 1 ตัว ถูกซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางทรงแข็งที่มีล้อเลื่อน พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายทั้งพัดลมพกพาและพาวเวอร์แบงค์
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดทันที เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในข้อหานำเข้าสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในการนำสิ่งของต้องจำกัดและสัตว์เข้าสู่ราชอาณาจักรโดยเลี่ยงพิธีการศุลกากร
ทั้งนี้ ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ขณะที่สัตว์ป่าของกลางได้ส่งมอบให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าดูแลรักษาและจำแนกชนิดพันธุ์อย่างใกล้ชิด การปฏิบัติงานครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จจากการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและตรวจสอบอย่างเข้มข้นร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES และปกป้องระบบนิเวศจากการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง