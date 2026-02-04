รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต 7, 15 , 24 ก.พ. เวลา 22.00 น. - 04.30 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร ช่องทางคู่ขนาน บนถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งสะพานลอย สถานีดินแดง (OR11) ในวันที่ 7, 15 และ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22:00 น. - 04:30 น. (เฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น)
ส่งผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ให้เข้าใช้ถนนมิตรไมตรีและออกถนนมิตรไมตรีซอย 2 แทน ส่วนผู้ที่จะใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครจากถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานและถนนมิตรไมตรี ให้หยุดรอสัญญาณไฟจากเจ้าหน้าที่ โดยประชาชนสามารถเข้า - ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้