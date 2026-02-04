xs
แนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ ม.นอร์ทกรุงเทพ 5 , 7 ก.พ. มีพิธีประสาทปริญญาบัตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ แจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางหรือวางแผนการเดินทาง บน ถนนรังสิต-นครนายก เนื่องจากมีพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

วันฝึกซ้อม : วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ.69
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร : วันเสาร์ที่ 7 ก.พ.69