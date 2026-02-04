xs
ราคาทองคำครั้งที่ 18 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 76,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.48 น. ครั้งที่ 18 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 75,900.00  บาท รับซื้อบาทละ 75,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 76,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,193.04 บาท