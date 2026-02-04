"ยศชนัน"ลงพื้นที่หาเสียง จ.ศรีสะเกษ ชูนโยบายรดน้ำที่รากแก้หนี้-จัดการน้ำยั่งยืน

บรรยากาศการลงพื้นที่ภาคอีสานของ พรรคเพื่อไทย "3 วัน 8 จังหวัด 16 จุด" เป็นไปอย่างคึกคัก นำโดย ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียง และแกนนำชุดใหญ่ โดยหลังจากเดินสายมาแล้ว 10 จุด ตั้งแต่สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และอำนาจเจริญ
วันนี้ (4 ก.พ.) พรรคเปิดเวทีปราศรัยที่ท่าทรายผู้ใหญ่เฮง บ้านดอนงูเหลือม อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และที่ สนามซ้อมฟุตบอลศรีสะเกษ ยูไนเต็ด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเวทีที่ 12 และ 13 พร้อมด้วยผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้ส่งผู้สมัคร สส.ทั้งหมด 9 เขต
ทั้งนี้ บรรยากาศเวทีปราศรัยเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนร่วมฟังปราศรัยกันอย่างล้นหลามทั้ง 2 ที โดยเฉพาะที่อำเภอราษีไศลที่มีประชาชน ร.9 ฟังการปราศรัยจนล้นออกมาบริเวณนอกท่าทรายฯ โดยประชาชนได้นำ มาลัยหอมแดง และมาลัยกระเทียม มามอบให้กับแคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย และผู้ช่วยหาเสียง พรรคเพื่อไทยด้วย
จากนั้น ศ.ดร.ยศชนัน ปราศรัยว่า วันนี้เดินทางมาเพื่อรายงานตัวและกราบคารวะพี่น้องชาวศรีสะเกษทุกคน เพราะศรีสะเกษคือหมุดหมายสำคัญที่มีบุญคุณกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด เราต่อสู้ร่วมกันมาอย่างยาวนาน แม้พรรคจะล้มลงกี่ครั้งหรือถูกยุบกี่หน แต่จิตวิญญาณของเรายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และวันนี้พิสูจน์แล้วว่าพี่น้องยังคงยืนหยัดเคียงข้างเรา “พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน”
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการรักษาแผ่นดินว่า “ผมมาคราวนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย คือเรื่องของอำนาจอธิปไตย ผมยืนยันว่าจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและสันติภาพของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด ยศชนันคนนี้จะทำเพื่อคนไทย และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องชาวศรีสะเกษและคนไทยทุกคน” เพื่อเป็นการยืนยันจุดยืนในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างเต็มกำลัง
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวต่อว่า การจะเป็นประเทศรายได้สูง รายได้ต้องสูงทุกคน วันนี้ศรีสะเกษมีของดีมากมาย แต่คุณภาพชีวิตจะดีได้ต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินที่รุมเร้า ขั้นตอนแรกที่จะทำทันทีคือการแก้หนี้ทั้งระบบ “รดน้ำต้องรดที่ราก ไม่ใช่ที่ใบ” ทั้งการพักหนี้เกษตรกร 500,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี และการจัดการหนี้เสียสำหรับผู้สูงอายุ โดยพรรคเพื่อไทยจะใช้ศักยภาพในการหาเงินผ่านโครงการสร้างเศรษฐีเงินล้าน เพื่อดึงเม็ดเงินมาดูแลสวัสดิการและน้ำประปาให้พี่น้อง
“แผนจัดการน้ำของเราพร้อมมาเกือบ 10 ปีแล้ว เราจะเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งระบบ ศรีสะเกษเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดอื่น เราต้องทำทั้งคันกั้นน้ำ ทางระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นระเบียบ เหมือนอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ที่พื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเขายังจัดการได้ ศรีสะเกษก็ต้องทำได้ เพื่อไม่ให้เกษตรกรต้องขาดทุนจากการทำนาทำไร่อีกต่อไป”
สำหรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเฉพาะ “หอมแดงศรีสะเกษ” ต้องยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน แปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหยและยาแก้หวัด โดยจะมีงบประมาณและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง รวมถึงการต่อยอดเป็น “30 บาทรักษาทุกที่” และการเติมเงินสนับสนุนผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ 3,000 บาท เพราะคนไทยต้องดูแลกัน
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวย้ำถึงการสร้างความแตกต่างด้วย “รัฐบาลดิจิทัล” เพื่อความโปร่งใสและไม่มีการคอร์รัปชัน “ดิจิทัลไม่มีใต้โต๊ะแน่นอน เราจะลดอำนาจรัฐ คืนอำนาจและงบประมาณให้คนอีสานได้ดูแลตัวเอง วันนี้หมดเวลาของการโจมตีกัน ประเทศต้องการความสามัคคี สิ่งที่ผมพูดอาจดูยากแต่เราทำเป็น ขอพี่น้องช่วยสนับสนุนผู้สมัครทั้ง 9 เขต และฝากพรรคเพื่อไทยเบอร์ 9 เลือกทั้งคนทั้งพรรคเพื่อเปลี่ยนความหวังให้เป็นความจริงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้”
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเสนอตัว ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนๆนี้ ไม่เคยโจมตีสาดโคลนใคร มีแต่จะนำความรู้มาเพื่อให้ใช้ในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน แต่การจะเอาอาจารย์เชนเป็นนายกฯ มีทางเดียวคือ ต้องมีเสียง สส.มากพอเกิน 250 คน มาจาก สส. 2 ระบบคือ สส.บัญชีรายชื่อ และ สส.เขตเลือกตั้ง ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเลือกเพื่อไทยทั้ง 2 ใบเท่านั้นเราถึงจะได้อาจารย์เชนไปเป็นนายกฯ ดีเอ็นเอ ทำงานเพื่อประชาชน และผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษยืนยันว่าจะทำงานอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทัั้ง 4 คน 4 เขต ยึดมั่นประโยชน์พี่น้องประชาชนศรีสะเกษ เขาเหล่านี้อยู่ในสภา มีผลงานอภิปรายหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหามาตลอด ถ้าเราได้ ตัวแทน สส. เพื่อไทยทั้ง 4 คนรวมถึงนายกฯ เชน จะสามารถผลักดันนโยบายดี ให้พี่น้องประชาชนได้แน่นอน
การทำงานของพรรคเพื่อไทยมีทั้งอุปสรรค มีทั้งความสำเร็จ เราจะเดินหน้าสานงานของเราต่อ เช่นการล้างหนี้ประชาชน ปลดโซ่ตรวนให้ท่านได้เดินหน้าต่อ ถ้าพี่น้องมีหนี้เสียต่ำกว่า 2 แสนบาท จ่าย 10% ปิดจบล้างหนี้, พักหนี้เกษตรกร หยุดทั้งต้นท้้งดอก 3 ปี ไม่เกิน 5 แสนบาท, ล้างหนี้วัยเกษียณ จะล้างหนี้เสียต่ำกว่า 1 แสนบาทสำหรับแบงก์รัฐบาล ล้างนี้นอกระบบ กู้เงินดอกเบี้ยต่ำปิดหนี้นอกระบบรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท รวมถึงนโยบายสินค้าเกษตรที่มีประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% ในสินค้าข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง รวมถึงได้คูปองซื้อปุ๋ย-เมล็ดพันธุ์อีกด้วย
ด้าน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียง ได้ขึ้นปราศรัยด้วยลีลาดุดันและเรียกเสียงฮือฮาจากชาวราษีไศล โดยระบุว่า "วันนี้เรามาเจอกันแต่มื้อเช้า ถ้าเช้านี้ใครยังไม่ได้กินข้าว ผมขอเสิร์ฟเมนู 'ผัดเผ็ดงูเห่า' ผมมาปราศรัยที่ราษีไศลสองครั้ง ไม่รู้เป็นอะไร สส. เปลี่ยนหน้าทุกที ทั้งที่พี่น้องกาเพื่อไทยมาตลอด ตั้งแต่ปี 62 จนถึงปี 66 จำได้ว่าคราวที่แล้วหาเสียงให้ผู้หญิงคนหนึ่ง แต่พอมาวันนี้เขากลับบอกว่าเวทีนี้เพื่อไทยต้องมาป้องกันแชมป์"
นายณัฐวุฒิกล่าวต่อถึงกรณีอดีต สส. ที่ย้ายพรรคว่า "ชาวบ้านบอกผมว่า สส. คนเดิมท่านได้จากพวกเราไปแล้ว เป็นการจากไปแบบไม่ต้องบังสกุล ไม่ต้องกรวดน้ำ วิธีเดียวที่จะทำได้คือ กาเพื่อไทยทั้งสองใบ ตอนอยู่เพื่อไทยเอะอะก็พูดเรื่อง 'หอมแดง' อยู่ในสภาฯ แต่พอหอมแดงได้สักพัก ก็เปลี่ยนไป 'หอมน้ำเงิน' พอเขาชม เขาเลื้อยไปหาหอมน้ำเงินเสร็จ เขาก็ทิ้ง เที่ยวนี้เลยต้องไป 'กินแป้ง' แล้วยังมาหลอกพี่น้องให้กาเบอร์อื่นอีก อย่ามาวิ่งราวทรัพย์กันแบบนี้ คนราษีไศลเขารู้ทัน!"
นายณัฐวุฒิ กล่าวย้ำว่า พรรคเพื่อไทยทำงานบนถนนการเมืองมากว่า 20 ปี ไม่เคยใช้เงินซื้อเสียง แต่ใช้ผลงานอย่าง 30 บาทรักษาทุกโรค และ กองทุนหมู่บ้าน ในการซื้อใจประชาชน พร้อมเตือนถึงกระแสการใช้เงินในพื้นที่ว่า “ผมยอมรับว่ามีเสียวอยู่บ้าง เพราะบางพรรคเขาบอกว่าเขารวยมาก เตรียมเงินไว้เป็นสอบๆ ไหๆ กะจะเอากระสุนมาแจกจ่ายเพราะคิดว่าคนศรีสะเกษซื้อได้ ผมอยากจะหัวเราะเยาะเย้ยคนพวกนี้จริงๆ มันรู้จักคนศรีสะเกษน้อยไป! ถ้าเขาบอกว่าอย่ากาเพื่อไทย เรายอมไหม? เราต้องแสดงให้เห็นว่าไผเป็นไผ!”
“เรารอแต่คะแนนพี่น้องศรีสะเกษ ที่จะตกลงใจมอบให้ ผมมองหน้าพี่น้องแล้วมั่นใจว่าพี่น้องศรีสะเกษที่จะตกลงใจ ผมเห็นสีหน้าแววตาพี่น้องศรีสะเกษผมมั่นใจว่ามาแน่ แต่ก็ยอมรับว่ามีเสียวอยู่บ้าง ที่เสียวเพราะว่าบางพรรคบอกว่าเขาใหญ่มาก เขารวยมาก เขาเตรียมเงินไว้เป็นสอบๆ ไหๆ เขาบอกศรีสะเกษเพื่อไทยมาเดินมาปราศรัยก็เดินไป แต่พอถึงเวลาเขาจะเอากระสุนมาแจกๆๆ จ่ายๆๆ เขาบอกว่าคนศรีสะเกษซื้อได้ หึๆๆ ผมอยากจะหัวเราะเยาะเย้ยคนพวกนี้ มันรู้จักคนศรีสะเกษน้อยไป มันไม่รู้จัก ไผเป็นไผ เราจะต้องแสดงให้มันเห็น ถ้าเขาบอกว่าอย่ากาเพื่อไทย ยอมไม่ยอม? เราต้องกาพรรคเพื่อไทย 2 ใบเท่านั้น” นายณัฐวุฒิ กล่าวในที่สุด