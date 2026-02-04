12 อันดับของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.7 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 32.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 31.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 31.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 31.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตทวีวัฒนา 30.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางคอแหลม 30 มคก./ลบ.ม.
7 เขตประเวศ 29.3 มคก./ลบ.ม.
8 เขตพระโขนง 28.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตสัมพันธวงศ์ 28.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตพระนคร 28.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางพลัด 27.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 27.5 มคก./ลบ.ม.