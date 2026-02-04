xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 6.10 จุด มูลค่าซื้อขาย 31,836.83 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,342.21 จุด ปรับขึ้น 6.10 จุด หรือ 0.46% มูลค่าซื้อขาย 31,836.83 ล้านบาท 