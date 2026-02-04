ปชป.เตรียมปราศรัยใหญ่‘ทางรอดที่ปลอดภัยของประเทศไทย’ที่ วัน แบงค็อก ฟอรัม 6 ก.พ.

พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ระบุว่า ปราศรัยใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ พบกับ ‘ทางรอดที่ปลอดภัยของประเทศไทย’
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ วัน แบงค็อก ฟอรัม
นำทีมโดย
- คุณ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
- คุณ กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
- ดร. การดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งผู้สมัคร สส. ตัวแทนภาคทุกภาค และผู้สมัครสส.กรุงเทพมหานคร
**สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์พรรค https://www.democrat.or.th/
บัตรสีชมพู เข้าคูหา
กาเบอร์ 27 เลือกพรรคประชาธิปัตย์