ราคาทองคำครั้งที่ 17 ลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 76,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.08 น. ครั้งที่ 17 ปรับลง 200 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 75,800.00  บาท รับซื้อบาทละ 75,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 76,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,086.92 บาท