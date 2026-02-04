xs
พท.ยันไม่สนับสนุน ขอปฏิเสธการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทุกรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า พรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุน และขอปฏิเสธการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทุกรูปแบบ ใครที่ใช้วิธีการใต้ดินแบบนี้.เลิกทำซะ แล้วมาแข่งกันด้วยนโยบายและการทำงานให้พี่น้องประชาชนดีกว่า