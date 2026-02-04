แอปฯ ทางรัฐ เพิ่มฟีเจอร์กระเป๋าเอกสาร ช่วยเก็บเอกสารราชการใช้ทำธุรกรรมแทนเอกสารจริงได้

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
หรือ สพร. เปิดเผยว่า ได้เพิ่มฟีเจอร์กระเป๋าเอกสาร ช่วยเก็บเอกสารราชการใช้ทำธุรกรรมแทนเอกสารจริงได้ โดยวัตถุประสงค์ของบริการ “กระเป๋าเอกสาร (Document Wallet)” เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางสำหรับการออกส่งมอบ และจัดเก็บบัตรดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย และเชื่อถือได้ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสารจากหน่วยงานรัฐได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา รองรับการตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานเดียวกัน พร้อมลดภาระงานเอกสารซ้ำซ้อน และยกระดับประสิทธิภาพการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการ การเยียวยา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจ และปลอดภัยยิ่งขึ้น
ซึ่งปัจจุบันได้มีความพยายามในการผลักดันในการใช้แทนเอกสารจริงได้ เช่น การนำใบอนุญาตขับรถบนกระเป๋าเอกสาร แสดงตนในการเข้าใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และลงประชามติ
อย่างไรก็ตาม กระเป๋าเอกสารยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการให้บริการ และอยู่ระหว่างการพัฒนาและเชื่อมโยงเอกสารกับทางหน่วยงาน เพื่อให้มีบริการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพิ่มเติมในรูปแบบของบัตรดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์