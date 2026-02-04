xs
"อภิสิทธิ์"โพสต์โค้งสุดท้าย กาฟ้า 2 ใบ ทั้งพรรคและเขต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โค้งสุดท้าย กาฟ้า 2 ใบ ทั้งพรรคและเขตนะครับ