xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้าบวก 2.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,293.09 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,338.71 จุด ปรับขึ้น 2.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,293.09 ล้านบาท