"บอสณวัฒน์"ถาม ภท.ออกมาตอบทีว่าทำไมนายกฯ ถึงอุทธรณ์ฟ้องตนไม่เลิกทั้งที่เป็นสิทธิ์พื้นฐาน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล หรือ บอสณวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI และผู้ก่อตั้งเวทีมิสแกรนด์ (MGI) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยออกมาตอบทีว่าทำไมนายกถึงอุทธรณ์ฟ้องผมไม่เลิกทั้งที่เป็นสิทธิ์พื้นฐาน