GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 267 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่ารายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 69) ไทยพบจุดความร้อน 267 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นในชุมชนและอื่นๆ 65 จุด พื้นเกษตร 64 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 54 จุด พื้นที่เขต สปก. 49 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 27 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 8 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่กัมพูชา 1383 จุด พม่า 854 จุด ลาว 212 จุด เวียดนาม 62 จุด มาเลเซีย 58 จุด