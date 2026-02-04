xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 11 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 76,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.32 น. ครั้งที่ 11 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 75,700.00  บาท รับซื้อบาทละ 75,500.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 76,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,995.96 บาท