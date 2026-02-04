“จาตุรนต์”เดินหน้ารณรงค์ประชามติ 8 ก.พ. กาเห็นชอบ รธน.ใหม่ เชื่อ ปชช.มีความสนใจสูงขึ้นมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า วานนี้ (3 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.45 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการรณรงค์สื่อสารประชามติและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เชิดชัย ตันติศิรินทร์, ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์, นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคเพื่อไทย อาทิ ดร.วิโชติ วัณโณ, ดร.จำนงค์ ไชยมงคล, นายอุเมส ปานเดย์ ฯลฯ ร่วมกิจกรรมเสวนา “8 กุมภา..เข้าคูหากา รัฐธรรมนูญใหม่”
ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาในรูปแบบ Ted Talk หัวข้อ “ทำไมคนอีสานต้องเห็นชอบ สมควรมีรัฐธรรมนูญใหม่?” โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง เต็มความจุห้องประชุม
นายจาตุรนต์ ฉายแสง เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่รณรงค์การออกเสียงประชามติ “8 กุมภา กาเห็นชอบ” ว่า จากการพบปะประชาชนและการจัดเวทีพูดคุยในหลายพื้นที่ พบสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน ประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจต่อการทำประชามติสูงขึ้นอย่างมาก
นายจาตุรนต์ ระบุว่า เหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกอบด้วย
เชื่อมั่นสปิริตประชาชน
จากการลงพื้นที่ทั้งเวทีปราศรัยย่อยและการล้อมวงพูดคุย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจเหตุผลและความจำเป็นของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิประชามติสูงถึงร้อยละ 80-90 และจะลงมติ “เห็นชอบ” เป็นเสียงข้างมาก
รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นต้นตอของปัญหา
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีที่มาจากการรัฐประหาร และผ่านกระบวนการประชามติที่ไม่เสรี เนื้อหาโดยรวมมุ่งลิดรอนอำนาจของประชาชน และสร้างกลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
ปลดล็อกองค์กรอิสระ
องค์กรอิสระในปัจจุบันขาดความเป็นกลางและความเที่ยงธรรม มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองและวุฒิสภา ส่งผลให้กลไกตรวจสอบไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติคือกลไกสืบทอดอำนาจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการวางโครงสร้างควบคุมทิศทางประเทศในระยะยาว ขัดขวางการปรับตัวของประเทศในโลกยุคใหม่ ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ และไม่สามารถกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
นายจาตุรนต์ กล่าวย้ำว่า “หากประชาชนได้เห็นเหตุผลและที่มาที่ไปของปัญหาอย่างชัดเจน รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกประเทศ และพาประเทศไทยพัฒนาได้ทัดเทียมนานาชาติ”