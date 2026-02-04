"จตุพร"กังขา กกต.จัดเลือกตั้งล่วงหน้ามากด้วยปัญหา จนเกิดแรงสงสารโหมเห็นใจ ปชน.ถูกกลั่นแกล้ง

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน โดยสงสัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การทำหน้าที่จัดเลือกตั้งล่วงหน้าที่มากด้วยปัญหา แต่หนุนส่งให้เกิดความสงสารกับพรรคประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้ง
“การเลือกตั้งมีบรรยากาศน่ากังวล เพราะการปฏิบัติงานของ กกต.มีปัญหาจนเกิดแรงสงสารกระพือโหมความเห็นใจพรรคประชาชนว่า ถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งดูเหมือนกระแสเช่นนี้พุ่งขึ้นอย่างมีนัยน่าสงสัย”
นอกจากนี้ การทำงานของ กกต.ผิดพลาดทั้งไม่ติดรายชื่อผู้สมัคร สส.จากพรรคประชาชน แล้วให้ความเท็จว่า ผู้สมัครพรรคประชาชนที่ จ.ลำปาง ถูกตัดสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติสมัคร สส. สิ่งสำคัญผู้มาเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ยังต้องมาใช้สิทธิ์ลงประชามติจัดทำร่าง รธน.ใหม่ในวันที่ 8 ก.พ.อยู่ดี แต่ กกต.ไม่รณรงค์ให้ประชาชนรับรู้เลย
ส่วนสถานการณ์ลงประชามติจัดทำร่าง รธน.ใหม่นั้น เชื่อว่า จะพากันพังหลายเรื่องที่ต้องการแก้ไข เพราะ รธน.จะเขียนดีอย่างไรก็ตาม ถ้าคนชั่วเสียอย่าง ก็ชั่ววันยังค่ำ อีกอย่างคุณสมบัติต้องห้ามของผู้เป็นนายกฯ และรัฐมนตรีที่จะถ่วงดุลการใช้อำนาจอาจถูกรื้อแล้วร่างขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นเป้าหมายจริงของนักการเมือง ดังนั้น คงผ่าน สว. ได้ยาก
"รธน.เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ แต่ไม่จำเป็นต้องไปฉีกแข่งกับคณะรัฐประหาร เราเป็นประเทศที่มีปัญหาและบ้าเรื่อง รธน. แล้วการร่างขึ้นใหม่เท่ากับเลือกหักด้ามพร้าด้วยเข่าซึ่งไม่ได้ประหยัดงบประมาณอะไรเลยที่มาลงประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.นี้"
นายจตุพร กล่าวว่า หลังเลือกตั้งยังจะเกิดปัญหาอีก โดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลจะมีพรรคใดบ้าง ซึ่งจะเกิดความวุ่นวายขึ้น ดังนั้น เมื่อคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ กกต.ปฎิบัติหน้าที่เต็มไปด้วยปัญหา ดังนั้นการปราบปรามคอร์รัปชั่นจึงยากจะเอาจริงจังได้ และหาความหวังอะไรไม่ได้
ท้ายที่สุดแล้วไทยต้องยกระดับในการพัฒนาคน แม้กติกาเป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างปัญหา แต่มีปัญหากับคนที่ปฏิบัติงานย่อมเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่แตกต่างจากเอาโจรไปบวชพระ แต่ยังไม่เลิกนิสัยโจร ก็ยังเป็นโจรอยู่ดี
อีกทั้งย้ำว่า การจัดทำ รธน.ใหม่เป็นไปได้ยาก สิ่งสำคัญนักการเมืองยังไม่กล้าแสดงเจตนาจะแก้ประเด็นอะไร โดยเฉพาะคุณสมบัติต้องห้ามที่นักการเมืองต้องการเข้าไปรื้อแล้วเขียนใหม่ ดังนั้น จึงอุปโลกน์ให้มีคณะยกร่าง รธน.มาแก้ไขแทน
