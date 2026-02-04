"สมชัย"เผย 2 เรื่องกังวลใจเกี่ยวกับวันการเลือกตั้งจริง 8 ก.พ.นี้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความกังวลใจเกี่ยวกับวันการเลือกตั้งจริง 8 ก.พ. 2569
มีสิ่งที่เป็นไปได้ 2 เรื่อง ที่อาจนำไปสู่การร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่ง กกต. สามารถป้องกันแก้ไขได้
1. คำร้องว่า การเลือกตั้งของประชาชนไม่เป็นความลับ
เนื่องจาก คิวของการออกเสียงประชามติ (คิวรับบัตรสีเหลือง) อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง หากผู้คนมีจำนวนมาก วุ่นวาย อยู่ใกล้คูหาลงคะแนน อาจทำให้การจัดการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า การเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
2. คำร้องว่า เป็นการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต เที่ยงธรรม
ด้วยเหตุการตั้งหีบบัตรเลือกตั้งในจุดที่ไม่สามารถเห็นชัดเจนจากภายนอก อาจเกิดการทุจริตในการเลือกตั้งจากการกระทำของคณะกรรมการประจำหน่วยได้ อาจเป็นเหตุให้มีผู้ร้องว่า เป็นการจัดการเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 (2) ที่ กกต. ไม่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ทางแก้
1. ให้เข้าคิวรอบเดียว และแจกบัตร 3 ใบ เพื่อไม่ต้องมีคิวที่สองในหน่วยเลือกตั้ง ลดการแออัด วุ่นวายในหน่วย และความเสี่ยงประเด็นเลือกตั้งไม่เป็นความลับ
2. ให้นำหีบบัตรทั้ง 3 ใบ กลับมาวางไว้กลางหน่วยเลือกตั้ง และหันหน้าออกให้ประชาชน เห็นได้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ตัดโอกาสในการร้องว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต
เตือนครั้งที่ 1,000 ครับ