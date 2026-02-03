นักเขียนรางวัลซีไรท์ เตือนอย่าด้อยค่าประเทศตัวเอง

วิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า"มีตาไม่ดู มีหูไม่ฟัง ใช้แต่ปาก"
ประเทศนั้นเจริญ ประเทศโน้นก็เจริญกว่าไทย กรูถามเมิงหน่อย คนไทยเสียภาษีกี่คน? รายได้อื่นของรัฐมีเท่าไหร่? นักการเมือง+ข้าราชการโกงไปแค่ไหน ?
และใครเลือกนักการเมือง?
ก่อนจะด้อยค่าประเทศตัวเอง เมิงต้องรู้ว่าประเทศไทยมีงบประมาณแต่ละปีเท่าไหร่ ไม่ใช่สักว่ามีปากอยากพูดอะไรพล่ามไป ให้ฟินกันในขบวนการส้ม
หลายปีที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน อย่างถนนที่สร้างกระจายกันทั่วประเทศนั้น ของเก่าขยายเพิ่มกี่เลน? ของใหม่สร้างเท่าไหร่ เมิงเห็นไหม?
มีคนบอกกรูและมีคลิปที่บอกว่า ถนนที่สร้างมากจนผิดหูผิดตานั้น ในหลวงให้ เงิน 3 แสนล้านบาทสมัยพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ จริงหรือไม่กรูไม่รู้ แต่ความเจริญด้านวัตถุอย่างถนนนั้นเห็นอยู่ตำตา และยังสร้างไม่หยุด สนามบินก็เพิ่มและปรับปรุงใหม่
ประเทศเจริญไม่ได้หมายความว่ามีแต่ความเจริญด้านวัตถุ มีแต่ตึกรามบ้านช่อง ห้าง แหล่งบันเทิงหรู รถ ฯลฯ
สิ่งที่เป็นความเจริญอย่างแท้จริงของประเทศชาติคือ "คุณภาพคน" คนที่มีหัวคิด คนที่มีปัญญา อย่างน้อยก็รู้ว่าประเทศไทยมีปัญหาอะไร มีศักยภาพแค่ไหน และเพราะเหตุใด.