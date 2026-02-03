"สมชัย"ซัด กกต.ทำนิวไฮ ประจำวันอีกแล้ว ชี้ เหลืออีกไม่ถึง 5 วันเพิ่งมีมติส่งศาลฎีกาเพิกถอน 28 ผู้สมัคร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กกต. ทำนิวไฮ ประจำวันอีกแล้ว
3 กุมภาพันธ์ 2569 เหลืออีกไม่ถึง 5 วันจะเป็นวันเลือกตั้ง กกต.เพิ่งมีมติส่งศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนผู้สมัครอีก 28 ราย ด้วยเหตุเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
มีข่าวเพิ่มว่า หลังจากมีมติ ก็กำลังร่างคำร้องถึงศาล หากศาลมีคำสั่งไม่ทันก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ บุคคลดังกล่าวยังมีฐานะเป็นผู้สมัคร และหากได้รับเลือกตั้ง ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
1. เรื่องขาดคุณสมบัติไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในการวินิจฉัยของ กกต. เปิดคอมฯ เช็ค 5 วินาทีก็ได้คำตอบ กกต.ต้องใช้เวลาเดือนกว่า กว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม … เจริญ
2. กรณีศาลมีคำสั่งเพิกถอนไม่ทัน อย่าได้โทษศาล ให้โทษ กกต. ว่า คุณมาส่งอะไรตอนนี้
3. กรณีหากเลือกตั้งไปแล้ว ชนะเลือกตั้ง กกต.จะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เงินทองหาง่ายใช่ไหม ประชาชนว่างมากใช่ไหม ที่จะไปเลือกแล้วต้องไปเลือกอีก
4. หมดคำวิจารณ์