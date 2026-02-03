“ณัฐวุฒิ”โอดเพื่อไทยเป็นพรรคที่ถูกกระทำย่ำยีมากที่สุด ชี้แต่อยู่มาได้เพราะพลังแรงใจที่พี่น้องมีให้

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย กล่าวบนเวทีปราศรัยใหญ่เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ผู้สมัคร สส.อุบลราชธานี เขต 7 (เบอร์ 5) ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ถูกกระทำย่ำยีมากที่สุด บอบช้ำมากสุดแต่อยู่มาได้เพราะพลังแรงใจที่พี่น้องมีให้ ทุกครั้งที่เราล้มจะก้มหน้าเข้าหาประชาชนเสมอ
นายณัฐวุฒิ ปราศรัยว่า ถือเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่ากลับมาอุบลราชธานี เขต 7 ครั้งนี้จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระหว่างลงรถมาก็เห็นป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย แต่คนในป้ายกลับเป็นผู้ชาย จึงได้ถามชาวบ้าน และได้คำตอบว่า “สส. คนก่อนเขาได้จากพวกเราไปแล้ว” พร้อมย้ำว่า เมื่อคนเก่าได้จากไปอยู่พรรคอื่น ก็ขอแรงพี่น้องประชาชนสนับสนุน ตี๋เล็ก เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ เขาไปทำงานแทนในสภา
“วันก่อนผมดูข่าวทีวีก็เห็นนายกฯ หนู มาแถวนี้ ก็ชวน สส.คนเก่าขึ้นไปบนเวที ผมดูอยู่ทีวีอยู่ผมตกใจ เรียกไอ้เรียกอี ผมดูอยู่ก็เห็นเรียก สส. เขตนี้ว่าอีนี่ พรรคเพื่อไทยเราไม่มีแบบนี้ เพื่อไทยเรามีคนนี้มา เราไม่เรียกอี เราเรียกตี๋
ผมก็อยากจะบอกตี๋เล็กไว้ด้วยว่า มาคราวนี้มาในนามพรรคเพื่อไทย เขาเป็นพรรคที่ต่อสู้ร่วมกับคนอุบลมายาวนาน ร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน ถ้าได้เข้าสภาด้วยคะแนนพรรคเพื่อไทย ก็ขอให้อยู่ในยาว อยู่ให้นาน อยู่ให้จริง อยู่ให้แน่ อย่าย้ายพรรคหนี”
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า จากการปราศรัยของนายอนุทิน ที่บอกว่าคนที่ย้ายไปนั้นตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว แต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้แสดงความชัดเจนกับพรรคเพื่อไทย หัวหน้าพรรค ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยหลายต่อหลายคน ถามแล้วถามอีก ว่า จะอยู่หรือไป ก็ไม่ได้ความชัดเจน วันนี้ก็จำเป็นต้องบอกพี่น้องชาวอุบลฯ ว่าวันนี้ชัดแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้ และคนของพรคนเพื่อไทยคือ ตี๋เล็ก เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
“คนเราโชคชะตาชีวิตไม่เหมือนกัน บางคนได้ย้ายพรรคไปอยู่ฝ่ายรัฐบาล พ่อก็ได้ย้ายไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาล แต่คนบางคนเช่น แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกฯ อยู่ดีๆ เขาปลดออกจากตำแหน่ง จากผู้นำรัฐบาล กลายเป็นฝ่ายค้าน ส่วนพ่อจากที่เคยเป็นนายกฯ ที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ วันนี้เขาไปไว้ในห้องขัง...โชคชะตาคนเราไม่เหมือนกัน แต่คนพรรคเพื่อไทย แม้จะโดนสาหัสขนาดนี้ แต่เราไม่เคยยอมแพ้โชคชะตา เราเดินเข้าหาประชาชน และเรามั่นใจในพลัง ในคะแนนของพี่น้องตลอดมา”
“ได้ยินข่าวมาว่า พื้นที่อุบลฯ มีการเตรียมแจกกระสุนอย่างเต็มที่ ถ้าพี่น้องจะรับไว้ก็เป็นเรื่องของพี่น้อง แต่ถ้าเขาบอกอย่าเลือกเพื่อไทย เรื่องนี้อย่าไปยอม ให้พี่น้องกาเพื่อไทยสองใบไปเลยครับ” ผู้ช่วยหาเสียงกล่าว