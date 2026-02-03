"ไอติม"ชวน ปชช.เดินขบวนรณรงค์กาเห็นชอบประชามติรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรุ่งนี้ 16.00 น. ผมจะเดินทางกลับไปที่ กทม. เพื่อร่วมเดินขบวนรณรงค์กา ”เห็นชอบ“ ประชามติรัฐธรรมนูญ ร่วมกับภาคประชาชน และเพื่อนร่วมงานจากพรรคประชาชนอีกหลายคน
ใครสนใจ มาเจอกันได้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 16.00 น. ครับ
[ ข้อมูลจากผู้จัดงาน: iLaw ]
เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ จะเป็นการออกเสียงประชามติครั้งสำคัญ เพื่อเปิดประตูไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือปิดตายโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง
กิจกรรมครั้งสุดท้ายที่จะนัดหมายกันในกทม. ขบวนเดินครั้งสุดท้ายที่จะถือ “ธงเขียว” รณรงค์ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โอกาสครั้งสุดท้ายที่จะรวมพลังกันมา “ปล่อยท่าไม้ตาย” โดยประชาชน
ขอเชิญชวนประชาชนคนธรรมดาที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นประเทศไทยที่ดีขึ้น ให้อำนาจอยู่ในมือของประชาชน ขอเชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคม ที่ทำงานต่อสู่กับปัญหาและเผชิญกับเส้นทางตีบตันที่ประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ขอเชิญชวนพรรคการเมืองที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขอเชิญชวนทุกฝ่ายมาร่วมเดินแสดงพลังครั้งสุดท้าย ก่อนเข้าคูหา #8กุมภากาเห็นชอบ
16:00 พบกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เดินเท้าไปหอศิลป์ แยกปทุมวัน วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
มารวมตัวกันและออกเดินไม่เกิน 16.50
เดินผ่านทางเสาชิงช้า ถ.บำรุงเมือง สะพานยศเส และมุ่งหน้าไปทางแยกปทุมวัน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
กำหนดการเวทีหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
18:15-18:30 เปิดเวที ต้อนรับขบวนเดินมาถึง
18:30-19:20 การปราศรัยจากตัวแทนพรรคการเมืองที่เห็นชอบรัฐธรรมนูญใหม่
19:30-20:20 การปราศรัยจากภาคประชาสังคมที่รณรงค์เห็นชอบรัฐธรรมนูญใหม่