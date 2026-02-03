กกต.แถลงส่งกำลังใจให้ กปน.ปฏิบัติหน้าที่ 8 ก.พ. หลังถูกวิจารณ์วันเลือกตั้งล่วงหน้าเกิดผิดพลาด-ส่อทุจริต

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกแถลงการณ์เรื่อง ส่งกำลังใจให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ระบุว่า
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันออกเสียงประชามติซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปนั้น
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา มีผู้วิจารณ์และกล่าวหาการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความผิดพลาด บกพร่องและอาจส่อไปในทางทุจริตซึ่งในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้ปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 20,000 คน อาจรู้สึกท้อถอยและหมดกำลังใจ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบดีว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้มีจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถท่ามกลางความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้ภารกิจจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำเร็จ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักถึงความทุ่มเท แรงกดดันที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายต้องเผชิญ และเข้าใจว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะรวมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 คน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจว่าในการดำเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จะไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเข้าใจว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาจจะมีข้อบกพร่อง หรือความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นได้บ้าง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอขอบคุณคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และขอส่งกำลังใจ ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่จะร่วมปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความมั่นใจว่าพลังความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ของพวกเราคือหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเที่ยงธรรม ทุกความเสียสละของทุกท่านในวันนี้ คือการทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินที่ทรงเกียรติและเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยและประโยชน์สูงสุดของประเทศ