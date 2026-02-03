GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 185 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่ารายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
วานนี้ (2 กุมภาพันธ์ 69) ไทยพบจุดความร้อน 185 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นในชุมชนและอื่นๆ 47 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 46 จุด พื้นที่เขต สปก. 39 จุด พื้นเกษตร 35 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 17 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่กัมพูชา 1685 จุด พม่า 779 จุด ลาว 135 จุด มาเลเซีย 61 จุด เวียดนาม 58 จุด