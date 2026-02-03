"วรงค์"พร้อมผู้สมัคร สส.พรรคไทยภักดี ลงพื้นที่หาเสียงตลาดนัดวัดพิกุลแก้ว – วัดกระดานบ้านนา

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี พร้อมด้วย นายปฏิยุทธ ทองประจง เลขาธิการพรรคไทยภักดี และ นายกฤษณ์พงศ์ เกียรติศักดิ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดนัดวัดพิกุลแก้ว – วัดกระดานบ้านนา จังหวัดนครนายก พบปะพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ พร้อมแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของพรรค
โดย นพ.วรงค์ ได้สื่อสารแนวทางการทำงานของพรรคที่มุ่งเน้นการเมืองสุจริต โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวนครนายก เพื่อร่วมกันผลักดันประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
นโยบายสำคัญที่พรรคไทยภักดีนำเสนอ ได้แก่
• ปราบโกง ปราบทุนเทา สร้างการเมืองโปร่งใส
• ยกเครื่องโครงสร้างราคาข้าว
• ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน
• ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน
• สวัสดิการผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท
• สวัสดิการคนพิการ เดือนละ 2,000 บาท
• ผลักดันโรงพาบาลสัตว์เพื่อประชาชน
• ไม่เห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ปี 2560
ประชาชนให้ความสนใจรับฟังนโยบายและร่วมพูคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้กำลังใจทีมงานพรรคไทยภักดีในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป