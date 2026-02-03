ธปท.ประกาศเกณฑ์ใหม่คุมการซื้อขายทองคำออนไลน์ เริ่ม 1 มี.ค.นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับ “การซื้อขายทองคำในประเทศ” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นอกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจำกัดมูลค่าธุรกรรมที่ชำระเป็นเงินบาทไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อวันต่อราย หากเกินกว่านี้ต้องยื่นขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยล่วงหน้า
การซื้อขายทองคำทำได้เฉพาะกรณีที่ ผู้ขายมีทองคำจริงอยู่ในบัญชีและชำระเงินครบแล้ว ห้ามซื้อขายแทนผู้อื่น ห้ามทำธุรกรรมที่เข้าข่ายเลี่ยงกฎหมาย และต้องชำระเงินเต็มจำนวนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อหรือผู้ขายโดยตรง ไม่สามารถหักลบกำไรขาดทุนกันได้ ทองคำที่ขายต้องมีการส่งมอบจริง หรือบันทึกเข้าบัญชีทองคำของผู้ซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่มีทองคำในบัญชีเกิน 50 ล้านบาทก่อน 31 ม.ค. 2569 สามารถขายได้โดยไม่จำกัดวงเงิน และประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2569