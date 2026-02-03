xs
ราคาทองคำครั้งที่ 54 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 74,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.23 น. ครั้งที่ 54 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 73,500.00  บาท รับซื้อบาทละ 73,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 74,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,828.08 บาท