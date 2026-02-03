xs
เพลิงไหม้โรงเก็บไม้ ซ.พหลโยธิน 58 แยก 40 จนท.เร่งฉีดน้ำดับไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (3 ก.พ.) เวลา 14.40 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บไม้ ซอยพหลโยธิน 58 แยก 40 เขตบางเขน ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดกั้นการลุกลามไปบ้านใกล้เคียง