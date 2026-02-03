ช่วงเที่ยงคุณภาพอากาศในประเทศเกินค่ามาตรฐาน.7 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เชียงราย น่าน สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ตราด
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13.1 - 38.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.8 - 25.4 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.0 - 46.4 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.5 - 38.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12.1 - 21.7 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.3 - 41.0 มคก./ลบ.ม.