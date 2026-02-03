iBank ให้บริการสินเชื่อแก่บุคลากรหน่วยงานที่มีการลงนาม MOU ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) ให้บริการสินเชื่อให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระสินเชื่อให้ธนาคาร แบ่งเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์
อย่างไรก็ตาม สินเชื่อประเภทนี้ธนาคารให้เฉพาะลูกค้าสินเชื่อที่สังกัดหน่วยงานที่ทำ MOU กับธนาคารแล้วเท่านั้น เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท จะขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ โดยธนาคารฯ จะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5-30 เท่า ของรายได้ต่อเดือน
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 1302 ช่องทางเว็บไซต์
หรือผ่าน Line ID : @ibank