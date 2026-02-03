"เทพไท"ชี้ 3 กลยุทธ์ทิ้งทวนโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้ง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 3 กลยุทธ์ ทิ้งทวนโค้งสุดท้าย
ช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายในการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ เราจะเห็นพรรคการเมืองเกือบทุกพรรค ที่ลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้ มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ก่อนถึงวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง เราจะเห็นปรากฏการณ์ของพรรคการเมืองต่างๆ อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ
1.มีการจัดเวทีปราศรัยนัดสุดท้าย หรือที่เรียกกันว่า เป็นการปราศรัยทิ้งทวน พรรคการเมืองใหญ่ๆในระดับท็อปไฟว์ คือพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาธิปัตย์ เดินสายเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ในหัวเมืองสำคัญ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรค ในบางจังหวัดมีการตั้งเวทีประชันกัน ปราศรัยพร้อมกัน และทุกเวทีปราศรัยจะมีการระดมมวลชนมาเป็นจำนวนมาก มีขุนพลของพรรคขึ้นปราศรับ ใช้วาทกรรม ไม้ตายหรือเรียกกันว่าปราศรัยทิ้งทวนนัดสุดท้ายก็ว่าได้ เพื่อหวังเรียกคะแนนนิยม และชี้ขาดทางการเมืองในโค้งสุดท้าย
2.มีความเคลื่อนไหวในพรรคการเมือง ที่ต้องการใช้กระสุนดินดำในการหาเสียง หรือในการทำคะแนน มีการล็อคเป้ายิง ในแต่ละเขตหวังจะยิงกระสุนให้เข้าเป้า เพื่อให้ผู้สมัครสังกัดพรรคของตัวเองได้รับเลือกตั้ง จะมีการสำรวจฐานเสียง หรือความนิยมของผู้สมัครของพรรคของตัวเอง ว่ามีคะแนนนิยมมากน้อยเพียงใด ถ้าปรากฏว่า มีคะแนนนิยมชนะคู่แข่งอย่างขาดลอย ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากว่าคะแนนนิยมตรวจสอบแล้วยังสูสี 50:50 มีสิทธิ์ทั้งสอบได้สอบตกเท่าๆกัน จะต้องอัดฉีดกระสุนดินดำเป็นจำนวนมาก เพื่อต้องการยิงให้เข้าเป้า และสามารถล็อคเป้ายิงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ กับส่วนที่ผู้สมัครคะแนนนิยมแพ้คู่แข่ง ทิ้งห่างกันมาก ไม่มีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้ อัดฉีดเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสชนะ กลุ่มนี้จะถูกลอยแพ จะถูกตัดเสบียงกำลัง และในที่สุดก็ยกธงขาวยอมแพ้ไป
3.พรรคกลุ่มที่ใช้กระแสเป็นหลัก เพื่อที่จะสู้กับพวกกระสุนดินดำ พรรคกลุ่มนี้จะเดินสายเคลื่อนไหวและเสนอประเด็น หวังให้โดนใจมวลชน หรือโดนใจสมาชิกผู้สนับสนุน และจะมีการประดิษฐ์วาทกรรม หรือถ้อยคำ หรือม็อตโต้ หรือสโลแกน ที่สามารถพลิกสถานการณ์ หรือทำให้ประชาชนสนับสนุน เทคะแนนให้ในโค้งสุดท้าย อย่างถล่มทลาย ถือว่าเป็นไม้เด็ด หมัดเด็ด สามารถพลิกสถานการณ์ในโค้งสุดท้ายได้
เพราะฉะนั้นจะต้องจับตาดูในโค้งสุดท้าย อย่ากระพริบตาว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรค มีหมัดเด็ดอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคการเมืองใหญ่5พรรค ที่มีการชิงไหวชิงพริบ ชิงเหลี่ยมคู เชือดเฉือน หรือเอาชนะทางการเมืองในโค้งสุดท้ายอย่างไร และจับตาดูว่าจะมีพรรคการเมืองไหน สามารถแซงโค้ง หักปากกาเซียน สวนกระแสผลโพลที่ได้สำรวจความคิดเห็น และความนิยมของประชาชน ที่มีต่อพรรคการเมือง5พรรคไว้ล่วงหน้าบ้าง