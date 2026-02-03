xs
xsm
sm
md
lg

ทองภาคบ่ายรีบาวด์ ปรับแล้ว 42 ครั้ง [+1,750] รูปพรรณขายออก 73,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.45 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 42 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 1,750 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 72,700 บาท ขายออกบาทละ 72,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,252 บาท ขายออกบาทละ 73,700 บาท