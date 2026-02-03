"ทรัมป" ปิดดีลการค้าอินเดีย หั่นภาษีจาก 50% เหลือ 18% แลกเลิกซื้อน้ำมันรัสเซีย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า สหรัฐฯ ตัดสินใจลดอัตราการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดีย จากเดิม 50% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัตราภาษีที่สูงที่สุดในโลก เหลือเพียง 18% หลังบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสองประเทศ
ประธานาธิบดีทรัมป์ เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่า อินเดียตกลงจะยุติการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย และหันมานำเข้าน้ำมันจากสหรัฐฯ เป็นหลัก รวมถึงอาจซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลาเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน ผู้นำสหรัฐฯ ย้ำว่า อินเดียให้คำมั่นจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะด้านพลังงาน อาทิ ถ่านหิน รวมถึงเทคโนโลยี สินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งจะลดกำแพงภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่อสินค้าอเมริกันลงจนเป็นศูนย์
ด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า "รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้หารือกับเพื่อนรัก อย่างประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งนำไปสู่การลดภาษีสินค้าอินเดียเหลือ 18% พร้อมขอเป็นตัวแทนประชาชนอินเดียกว่า 1,400 ล้านคน แสดงความขอบคุณต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญของผู้นำสหรัฐฯ"