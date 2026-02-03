xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +24.07 จุด มูลค่าซื้อขาย 32,523.32 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 24.07 จุด หรือ +1.82% ที่ระดับ 1,345.49 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32,523.32 ล้านบาท