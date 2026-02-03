จีนประกาศแคมเปญชอปปิงพิเศษ 9 วันช่วงหยุดยาวตรุษจีน ส่งเสริมการบริโภค สร้างความคึกคักให้ตลาด

กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศว่า จีนเตรียมเปิดตัวแคมเปญชอปปิงพิเศษ 9 วัน ในช่วงเทศกาลหยุดยาวตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการบริโภค เพิ่มกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และสร้างความคึกคักให้กับตลาด
แคมเปญดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ อาหาร ที่พัก การคมนาคม การท่องเที่ยว การชอปปิง และความบันเทิง ตามแผนปฏิบัติการที่ออกร่วมกันโดยกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อีก 8 แห่ง
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า มาตรการต่างๆ ประกอบด้วย การส่งเสริมการรับประทานอาหารช่วงเทศกาลและงานเลี้ยงรวมญาติ การมอบส่วนลดสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านและการตกแต่งบ้าน การขยายขีดความสามารถด้านการขนส่ง การจัดงานอีเวนต์ส่งเสริมการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศ และการจัดโปรโมชันชอปปิงตามย่านการค้าสำคัญต่างๆ ตลอดจนส่วนลดสำหรับบัตรชมภาพยนตร์
นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงการขยายโครงการ "เก่าแลกใหม่" โดยเพิ่มงบประมาณอุดหนุนสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้าน
ขณะเดียวกัน ทางการมีแผนจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการชำระเงินให้เหมาะสมกับนักเดินทางจากต่างชาติ ด้วยการยกระดับบริการบัตรเครดิตธนาคาร การชำระเงินผ่านมือถือ และการใช้เงินสด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับนักท่องเที่ยวขาเข้า
ทั้งนี้ เทศกาลตรุษจีนถือเป็นวันหยุดประเพณีที่สำคัญที่สุดในจีน และมักจะเป็นช่วงพีกของการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการรวมตัวของครอบครัว การเดินทาง การรับประทานอาหาร ความบันเทิง และการเลือกซื้อของขวัญ
เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ทางการจีนจึงได้ออกมาตรการเชิงนโยบายหลายประการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพการบริโภคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดในช่วงเทศกาลนี้