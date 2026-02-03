"อนุทิน" ยังไม่ได้รับรายงาน "ฮุน มาเนต" จะประท้วงไทยละเมิดดินแดน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์คลิปวีดีโอขณะลงพื้นที่จังหวัดพระวิหาร ว่าเตรียมประท้วงไทยใช้กำลังทหารละเมิดดินแดนกัมพูชา ว่า ยังไม่ได้รับรายงาน แต่เชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด และจะสามารถดำเนินการชี้แจงไปยังองค์กรที่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ได้ ซึ่งตนเคยบอกไปแล้วว่า ไทยจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทำไว้กับกัมพูชา เงื่อนไขต่างๆ ก็ระบุอยู่ในข้อตกลงนั้นอยู่แล้ว ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อสงสัย
ส่วนจะเป็นความพยายามในการสร้างสถานการณ์ที่นำไปสู่การปะทะรอบใหม่หรือไม่ นายอนุทิน มองว่า ไม่น่าเป็นปัญหา ขอแค่ไทยอย่าเป็นฝ่ายทำผิดข้อตกลง ซึ่งเราก็ดำรงตนเช่นนี้มาตลอด เราจึงสามารถเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขที่พึงพอใจได้