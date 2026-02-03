ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ม.ค.69 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 49.1

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมกราคม 2569 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนธ.ค.68 มาอยู่ที่ระดับ 49.1 นำโดยด้านต้นทุน การจ้างงาน และคำสั่งซื้อ ตามความเชื่อมั่นภาคที่มิใช่การผลิต ที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะด้านคำสั่งซื้อ นำโดยกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร หลังจากผ่านพ้นช่วงกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ เทศกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปี การแข่งขันซีเกมส์ในเดือนธันวาคม และ การสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ เที่ยวดีมีคืน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร ยังอยู่เหนือระดับ 50 เนื่องจากยังเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของกลุ่มค้าปลีกปรับลดลง ทั้งจากการค้าปลีกยานยนต์หลังจบงาน Motor Expo และการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงหลังสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งพลัส รวมถึงกำลังซื้อในประเทศที่ยังอ่อนแอ
ขณะที่ความเชื่อมั่นภาคการผลิตปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะด้านกาผลิตและผลประกอบการ นำโดยกลุ่มผลิตยางพารา หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย รวมทั้งกลุ่มผลิตเหล็ก ที่ความเชื่อมั่นปรับดีขึ้นจากการนำเหล็กไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นภาคการผลิตโดยรวมยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนถึงภาวะธุรกิจที่ยังฟื้นตัวช้า
โดยในอีก 3 เดือนข้างหน้าดัชนีฯ ปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบ นำโดยด้านการผลิต ต้นทุน และคำสั่งซื้อ ตามความเชื่อมั่นภาคการผลิตที่ปรับลดลงในเกือบทุกหมวดธุรกิจ นำโดยกลุ่มผลิตพลาสติก และกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อปรับลดลงมาก ส่วนหนึ่งจากความไม่แน่นอนของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทั้งกลุ่มผลิตยานยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะที่ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของรายได้ลูกค้า เช่น เกษตรกร
เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นภาคที่มิใช่การผลิต ที่ปรับลดลงในทุกหมวดธุรกิจ ท่ามกลางความไม่แน่นอนก่อนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้คำสั่งซื้อและปริมาณการให้บริการปรับลดลงมาก นำโดยกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร ที่ความเชื่อมั่นลดลงตามการเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ขณะเดียวกัน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีความเชื่อมั่นลดลง เพราะยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของยอดขายที่อยู่อาศัย จากกำลังซื้อของลูกค้าที่หดตัว และเห็นผลลามไปถึงที่อยู่อาศัยในราคาระดับ 50 ล้านบาท