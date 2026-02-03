สพฐ.สั่งสอบด่วน! ครูการเงินเสียชีวิตหลัง ผอ.เรียกพบ

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย พร้อมนิติกร และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที โดยล่าสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (สพม.เชียงใหม่) ต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าว ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านครบถ้วน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และให้คณะกรรมการฯรายงานมายัง สพฐ.โดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นายพิเชฐ กล่าวว่า สพฐ. ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของคุณครู และจะดำเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย อย่างโปร่งใสและรอบคอบ โดยจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องดังกล่าวแน่นอน พร้อมย้ำว่า สพฐ. มีความห่วงใยสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ผ่านมาจึงได้พยายามลดภาระงานครูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูในหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอด หลังจากนี้เมื่อทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนต่อไป
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณี สารวัตรหนุ่มรายหนึ่ง โพสต์ขอความเป็นธรรมให้กับครูสาวคนรัก ที่เธอเลือกจบชีวิตตนเอง หลังจากถูก ผอ.เรียกพบ โดยมีเบาะแสเบื้องต้นว่า ครูสาวรายนี้ได้รับหน้าที่ดูแลด้านการเงินของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม สารวัตรหนุ่มรายนี้ยืนยันว่า คนรักไม่ได้มีโรคทางจิตเวชหรือซึมเศร้าแต่อย่างใด