"อนุทิน" ลั่น! เล่นการเมืองมา 22-23 ปี ไม่เคยเจอใบสั่ง ย้ำ! คนสั่งได้คือประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แสดงความเห็นถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ยอมให้พรรคประชาชนตั้งรัฐบาลว่า ยังไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้ และไม่ทราบว่าใบสั่งจะมาจากใคร ใบสั่งใครจะเป็นรัฐบาล ใครจะเป็น ส.ส. มาจากพี่น้องประชาชน ไม่มีใครสั่งได้ ตอนเลือกตั้งใครจะเดินเข้าสภาคือพี่น้องประชาชนสั่งอย่างเดียว โหวตเตอร์สั่งอย่างเดียว ดังนั้น ในเมื่อมาจากพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเกรงกลัวใบสั่งอะไรทั้งสิ้น
"จริงๆ แล้วคำถาม และคำตอบจบในตัวเอง คนที่เลือก สส.มาคือใคร คือประชาชนหรือเปล่า ดังนั้น สส.ที่ถูกเลือกมาโดยประชาชน ก็ต้องฟังประชาชน นี่คือใบสั่ง อย่าไปกังวลครับ ไม่มีหรอกใบสั่ง ผมเล่นการเมืองมา 22-23 ปีแล้ว ไม่เคยเจอใบสั่งสักใบ"