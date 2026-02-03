xs
"อนุทิน" ลั่น! เล่นการเมืองมา 22-23 ปี ไม่เคยเจอใบสั่ง ย้ำ! คนสั่งได้คือประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ หัวหน้า​พรรค​ภูมิใจ​ไทย​ แสดงความเห็นถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน​ ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ยอมให้พรรคประชาชนตั้งรัฐบาล​ว่า​ ยังไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้ และไม่ทราบ​ว่า​ใบสั่งจะมาจากใคร​ ใบสั่งใครจะเป็นรัฐบาล​ ใครจะเป็น​ ส.ส. มาจากพี่น้องประชาชน ไม่มีใครสั่งได้​ ตอนเลือกตั้งใครจะเดินเข้าสภาคือพี่น้องประชาชนสั่งอย่างเดียว​ โหวตเตอร์สั่งอย่างเดียว​ ดังนั้น​ ในเมื่อมาจากพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเกรงกลัวใบสั่งอะไรทั้งสิ้น

"จริงๆ แล้ว​คำถาม และคำตอบจบในตัวเอง​ คนที่เลือก สส.มาคือใคร​ คือประชาชน​หรือเปล่า​ ดังนั้น​ สส.ที่ถูกเลือกมาโดยประชาชน ก็ต้องฟังประชาชน​ นี่คือใบสั่ง​ อย่าไปกังวลครับ​ ไม่มีหรอกใบสั่ง ผมเล่นการเมืองมา 22-23 ปีแล้ว ไม่เคยเจอใบสั่งสักใบ"