ออกหมายจับ 19 คน แก๊ง โจรบุกปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก ปี 68

ความคืบหน้าคดีกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำ อาวุธปืนครบมือบุกปล้นร้านทองในห้างดังสาขาสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าไปขัดขวางกลุ่มคนร้าย ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะกวาดทองรูปพรรณไปได้ถึง 540 บาท ซึ่งในช่วงนั้นราคาทองคำรูปพรรณจำหน่ายบาทละ 59,450 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,103,000 บาท พร้อมกันนี้คนร้ายได้วางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 18.30 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2568
ล่าสุด ชุดคลี่คลายคดีแกะรอยกลุ่มคนร้าย เก็บพยานหลักฐาน DNA คราบลายนิ้วมือ สามารถทยอยขอศาลออกหมายจับมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 19 คน ตรวจสอบประวัติพบเป็นกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ จำนวน 11 คน ที่คาดว่าหลบหนีอยู่ตามบ้านญาติ นอกจากนั้นเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุคดีความมั่นคง 8 คน คาดกบดานบนเทือกเขา