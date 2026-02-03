xs
ทองปรับแล้ว 20 ครั้ง [+750] รูปพรรณขายออก 72,700 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ ณ เวลา 11.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 20 ครั้ง ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 750 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 71,700 บาท ขายออกบาทละ 71,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,266.60 บาท ขายออกบาทละ 72,700 บาท