จับตาศาล ปค.นัดตัดสิน กกต.คดีประชามตินอกเขตกระทบสิทธิ ปชช.

ในวันนี้ (3 ก.พ.) ศาลปกครองจะมีคำสั่งพิพากษากรณีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ รวมตัวกันไปฟ้องศาลปกครอง อันเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ยอมขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนเพื่อขอลงประชามตินอกเขต ซึ่ง กกต. กำหนดเวลาให้ประชาชนมาลงทะเบียนไว้เพียงแค่ 3 วันเท่านั้น (3-5 ม.ค.69) มีผลให้ประชาชนผู้มีสิทธิมากถึง 8 แสนคน ไม่สามารถไปลงประชามตินอกเขตได้ และถูกตัดออกจากการตัดสินในประเด็นคำถามประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งอาจต้องเสียสิทธิทางการเมืองหลายประการ เป็นเวลาถึง 2 ปี ตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ตัวแทนของประชาชนกลุ่มนี้ ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ ทั้งนี้ ต้องติดตามว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งออกมาเป็นอย่างไร