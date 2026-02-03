รัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่าง กม.งบฯ หลังรัฐบาลรอดพ้นมติไม่ไว้วางใจ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐสภาฝรั่งเศสมีมติผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ (2 ก.พ.) ภายหลังรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเซบัสเตียง เลอกอร์นูว์ สามารถรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจถึง 2 ครั้งในสภาแห่งชาติ
ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจดังกล่าวถูกยื่นแยกกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (30 ม.ค.) โดยกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายหลายพรรค นำโดยพรรคลาฟร็องแซ็งซูมีซ์ (La France Insoumise หรือ LFI) กลุ่มฝ่ายซ้ายประชาธิปไตยและสาธารณรัฐ (GDR) และพรรคนักนิเวศวิทยา (Ecologists) รวมถึงกลุ่มพรรคฝ่ายขวาจัดอย่างพรรคชุมนุมแห่งชาติ (National Rally หรือ RN) และพันธมิตรอย่างพรรคสหภาพฝ่ายขวาเพื่อสาธารณรัฐ (UDR) โดยฝ่ายค้านโจมตีว่ารัฐบาลใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในทางที่ผิด เพื่อกดดันให้ร่างงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยเร็ว
สำหรับผลการลงมติในญัตติแรกที่เสนอโดย สส. ฝ่ายซ้าย 113 คน ปรากฏว่าได้รับเสียงสนับสนุน 260 เสียง ซึ่งยังขาดอีก 29 เสียงเพื่อให้ครบเกณฑ์ 289 เสียงที่จำเป็นต่อการผ่านมติ ตามรายงานของสภาแห่งชาติ ส่วนญัตติที่สองซึ่งเสนอโดย สส. ฝ่ายขวา 106 คน ก็ถูกตีตกเช่นกัน โดยได้รับเสียงสนับสนุนเพียง 135 เสียง ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะล้มรัฐบาลได้
การรอดพ้นจากมติไม่ไว้วางใจ ส่งผลให้ร่างงบประมาณปี 2569 ของฝรั่งเศสได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นการปิดฉากการเผชิญหน้าทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 4 เดือน และจบปัญหาความขัดแย้งในสภาที่กินเวลานานเกี่ยวกับร่างงบประมาณฉบับนี้ โดยขั้นตอนถัดไปคือการส่งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป