"ภราดร" แจงงบเยียวยาผู้ประสบภัยเพิ่มเติม ครม.อนุมัติแล้วแต่ กกต.ตีกลับ

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 9,000 บาท/ครัวเรือน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วประมาณ 2-3 รอบ รวม 20,000 กว่าล้านบาท แต่หลังจากจ่ายไปแล้ว ได้มีการสำรวจเพิ่มและลงทะเบียนเพิ่มเข้ามา ในส่วนของเงินขั้นบันไดในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้ ซึ่งล่าสุด ครม.ก็มีการอนุมัติไป แต่เมื่ออยู่ในช่วงยุบสภา การจะใช้งบกลางต้องขออนุญาต กกต. ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กกต. ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่อนุมัติ โดยที่กกต. ไม่ได้แจ้งเหตุผลว่าเพราะอะไร แจ้งเพียงให้กลับมาทำใหม่
นายภราดร ย้ำว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญและเยียวยาในเรื่องของน้ำท่วมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และได้อนุมัติเรียบร้อยไปแล้วก่อนที่จะมีการยุบสภา แต่หลังจากที่มีการยุบสภาก็มีการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามา เมื่อมีการสำรวจเพิ่มเติมทำให้งบที่อนุมัติมาก่อนหน้านั้นไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มเติมกรอบวงเงินอีกอีกประมาณ 2,000 กว่าล้าน หาก กกต. อนุมัติ สำนักงบประมาณก็พร้อมที่จะจ่าย รอแค่สัญญาณจาก กกต. เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางคือ ในการประชุม ครม. วันนี้ ก็จะแจ้งผลการพิจารณาของ กกต. และให้กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอของบเข้ามาใหม่ และเมื่อ ครม. มีมติใหม่ ก็จะเสนอไปที่ กกต. อีกครั้ง และย้ำกับ กกต. ว่าไม่ใช่เป็นการขอโครงการใหม่ แต่เป็นเงินที่สืบเนื่องมาจากการเยียวยาเดิม ซึ่งวงเงินไม่เพียงพอ ตนไม่แน่ใจว่า กกต. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการขอใช้งบส่วนนี้หรือไม่ จึงจะมีการทำมติ ครม. ส่งไปที่ กกต. อีกครั้ง คาดว่าจะมีการพิจารณาและมีมติ ครม. ให้ส่งเรื่องไปยัง กกต. ภายในวันนี้ และทาง กกต. น่าจะมีการประชุมและได้คำตอบกลับมาภายในสัปดาห์หน้า