บรรจุอัฐิ 42 ทหารกล้าสละชีพเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ อนุสารีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติทหารกล้า ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในทุกสมรภูมิ ภายใต้ชื่องาน "3 กุมภาพันธ์ ทหารผ่านศึกน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อองค์การฯ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย
ทั้งนี้ ได้จัด 3 กิจกรรมหลัก คือพิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 42 นาย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานบรรจุอัฐิที่ห้องจารึกชื่อ ผู้สละชีพเพื่อชาติ ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และมีพลเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมถึงครอบครัวและญาติของกำลังพลผู้เสียสละเข้าร่วมพิธี เพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีวีรบุรุษทหารกล้า ผู้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อชาติ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดของทหารผ่านศึก นำโดยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้เดินนำขบวนพาเหรดทหารผ่านศึกกว่า 3,000 นาย เช่น ขบวนสงครามโลกครั้งที่ 1 ขบวนสงครามอินโดจีน และขบวนสงครามมหาเอเชียบูรพา
พร้อมทั้งพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569 ขณะที่ในช่วงเย็นจะมีการจัดงานเกียรติยศทหารกล้า NIGHT OF HONOR ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ทั้งนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เชิญชวนประชาชน ร่วมรำลึกถึงเหล่าวีรชนและแสดงพลังแห่งความกตัญญูต่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน